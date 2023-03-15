Дисциплінарний комітет Федерації футболу Іспанії оголосив суворий вирок після інцидентів, які сталися під час матчу Кадіса та Хетафе.

В середу, 15 березня, керівництво "жовтої субмарини" дізналось про санкції від дисциплінарної комісії після матчу з Хетафе у 25 турі Ла Ліги. Нагадаємо, що гравці Кадіса та представники тренерського штабу штовхали суддів та суперників. Загалом футболісти та персонал клубу отримали 17 матчів дискваліфікації. Про це повідомляє Marca.

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Захисник Ісаак Карселен і голкіпер Єремія Ледесма були оштрафовані на три та чотири гри відповідно. Тренер воротарів Лоло Бокардо покараний шістьма матчами дискваліфікації, а Дієго Рібера – на чотири за "штовхання арбітра та асистента". Комітет також оштрафував клуб на 1500 євро за інциденти на трибунах. Кадіс планує оскаржити рішення дисциплінарної комісії.

Карселен і Ледесма – ключові гравці для наставника Кадіса Серхіо Гонсалес. Обидва вибули на місяць і це велика втрата для команди, яка перебуває в нижній частині турнірної таблиці та продовжує боротися за виживання в Ла Лізі. Наразі Кадіс посідає 16 сходинку, маючи у своєму активі 27 очок. "Жовта субмарина" випереджає зону вильоту всього на один бал.

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