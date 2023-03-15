Перша зустріч між Башакшехіром та Гентом завершилась результативною нічиєю, що стало великим подарунком для турків. "Індіанці" виглядали значно гостріше, завдавши вдвічі більше ударів і набивши в шість разів вищий показник очікуваних голів. Тим не менш, у себе вдома стамбульці сподівались створити сенсацію.

Команда, власноком якої є чоловік племінниці дружини Реджепа Таїпа Ердогана, почала доволі активно. На перших хвилинах Гюрлер і Окака Чука гостро пробивали головою з близької дистанції, однак м'яч пройшов поруч з воротами. Після цього бельгійці вирівняли хід зустрічі, огризнувшись небезпечним пострілом Кумса з лінії штрафного – вийшло над поперечкою.

Перші півгодини турки витримали гідно, однак далі почалася кінокомедія. В ролі клоунів виступили гравці Башакшехіра, а протагоністом цієї вистави став 20-річний форвард Гента – Гіфт Орбан. На 31-й хвилині він відкрив рахунок уперед, завершивши контратаку з фактичним виходом сам на сам. 1:0!

Через 92 секунди Орбан оформив дубль, підхопивши м'яч у центрі поля й потужно вистріливши метрів з 23-х. Точно в ліву дев'ятку. 2:0! Ну а менш ніж за дві хвилини його знову вивели на рандеву з голкіпером (чому сприяло падіння центрбека турків у штрафному) – Гіфт спочатку поцілив у ногу голкіпера, але потім зіграв на добиванні. 3:0!

Таким чином, 20-річний Орбан оформив хет-трик за 3 хвилини й 24 секунди. Це – найшвидший хет-трик в історії єврокубків. Фантастика!

Після цього гру можна було закривати, але Гент не зупинився. Всього за три хвилини після хет-трику Орбана у ворота Башакшехіра влетів четвертий гол – це Куйперс замкнув подачу Кумса. 0:4! На старті другого тайму Куйперс міг і п'ятий вколотити, вистріливши з гострого кута під ближню стійку, однак голкіпер парирував.

Деморалізовані стамбульці так нічого у відповідь і не створили (окрім кількох лонгшотів в нікуди), а бельгійці поступово заспокоїлись. Аж на 88-й хвилині Янузай розмочив рахунок, однак на більше господарів не вистачило. У підсумку, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу "індіанців" з рахунком 1:4. Гент виходить у чвертьфінал Ліги конференцій!

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