20-річного вболівальника ПСВ засудили до тюремного терміну на 3 місяці і заборонили відвідувати стадіон Філіпс протягом 40 років.

ПСВ Ейндховен заборонив уболівальнику відвідувати свій стадіон протягом наступних 40 років, інформує офіційний сайт клубу. Він був визнаний винним у нападі на голкіпера Севільї Марко Дмітровіча під час матчу Ліги Європи.

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20-річний хлопець, який уже відбував заборону на відвідування національних стадіонів і не мав права перебувати на стадіоні ПСВ у день матчу, був засуджений до трьох місяців тюремного ув'язнення. Йому також заборонили відвідувати територію навколо стадіону ПСВ на два роки.

Ейндховенський клуб окремо заявив, що постарається стягнути з нього фінансові збитки.

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