40 років дискваліфікації за напад на воротаря Севільї – горе-фанат зможе відвідати стадіон лише в 60
20-річного вболівальника ПСВ засудили до тюремного терміну на 3 місяці і заборонили відвідувати стадіон Філіпс протягом 40 років.
ПСВ Ейндховен заборонив уболівальнику відвідувати свій стадіон протягом наступних 40 років, інформує офіційний сайт клубу. Він був визнаний винним у нападі на голкіпера Севільї Марко Дмітровіча під час матчу Ліги Європи.
Уболівальник ПСВ отримав тюремний термін за напад на воротаря Севільї
20-річний хлопець, який уже відбував заборону на відвідування національних стадіонів і не мав права перебувати на стадіоні ПСВ у день матчу, був засуджений до трьох місяців тюремного ув'язнення. Йому також заборонили відвідувати територію навколо стадіону ПСВ на два роки.
Ейндховенський клуб окремо заявив, що постарається стягнути з нього фінансові збитки.
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