Златан Ібрагімовіч отримав виклик до збірної Швеції, незважаючи на те, що провів цього сезону на полі лише 68 хвилин.

На відбіркові матчі до Євро-2024 з Бельгією та Азербайджаном у розташування збірної Швеції було викликано форварда Мілана Златана Ібрагімовіча. Про це інформує офіційний сайт Шведського футбольного союзу.

Мілан вибирає заміну Ібрагімовічу – у списку три забивні форварди

На початку жовтня Златану виповнився 41 рік. У нинішньому розіграші чемпіонату Італії через травму коліна він провів на полі загалом лише 68 хвилин, голами не відзначався.

Ібрагімовіч не грав за національну команду з березня 2022 року.

"Златан тричі з'явився на полі у складі Мілана. Зараз він почувається добре і перебуває в непоганій формі. Він зможе допомогти нам як на полі, так і за його межами", – зазначив наставник збірної Швеції Янне Андерссон.

Неймовірно, але факт: легендарні футболісти, які ніколи не вигравали Лігу чемпіонів