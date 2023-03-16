"А не простіше було допомогти Шахтарю в єврокубках?": Леоненко висміяв патріотичні висловлювання Мудрика
Екс-форвард Динамо і збірної України Віктор Леоненко поділився думками щодо висловлювань півзахисника Челсі Михайла Мудрика.
"Друзі, прочитав інтерв'ю Михайла Мудрика. Хлопець щодня думає про нашу країну.
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Мені так подобається, коли люди, перебуваючи за кордоном, думають про нашу країну. А чи не простіше було б залишитися в Шахтарі, допомогти йому в єврокубках по можливості, і готовим уже поїхати до клубу за кордон?
Все ж просто. Чи лайки збираємо? Чи підписників?", – написав Леоненко у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, Мудрик перейшов у Челсі в середині січня за 100 млн євро. У поточному сезоні провів за "синіх" 7 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився асистом.
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