Екс-гравець Арсенала, Манчестер Сіті, Реала, Тоттенхема, Крістал Пелас, Монако, Істанбула та Олімпії вирішив, що в 39 років завершить свою кар'єру. Про це Еммануель Адебайор оголосив через свої соцмережі.

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"З усіма злетами та падіннями моя кар'єра професійного спортсмена була неймовірною подорожжю. Дякую моїм фанатам за те, що були поряд на кожному етапі. Я дуже вдячний за все, і я натхненний тим, що має статися", – написав нападник.

Адебайор розпочав свою професійну кар'єру в Метці, звідки перейшов до Монако. Разом з монегасками він дійшов до фіналу Ліги чемпіонів. У складі Арсенала став срібним призером Кубка ліги, а з Крістал Пелас взяв срібло Кубка Англії. З мадридським Реалом він вигравав Кубок Іспанії. Адебайор також виступав за збірну Того, за яку він провів 85 матчів та забив 32 голи.

Нагадаємо, що 39-річний нападник відвідував країну-окупантів та зізнавався в любові до Володимира Путіна.

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