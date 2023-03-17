Аль-Айн Сергія Реброва зазнав першої за тривалий час поразки у чемпіонаті ОАЕ.

Ліга ОАЕ, 20-й тур

Аль-Айн – Аль-Наср – 0:1

Гол: Туре, 75

Команда колишніх представників Динамо бореться за чемпіонство. Сьогодні була чудова можливість скоротити відставання від лідера до 2 очок, адже у гості завітав Аль-Наср, який був відвертим андердогом.

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Андрій Ярмоленко був поза заявкою через травму. Ребров казав, що він повернеться до гри після міжнародної паузи. А ось участь вінгера у матчі відбору Євро-2024 проти Англії під питанням.

Якщо повернутись до поєдинку, то Аль-Айн повністю контролював гру, завдавши аж 23 удари по воротах. Але цього було замало, адже суперник забив на 75 хвилині. Туре вдало зіграв на добиванні, а господарі не відігрались.

"Бос" залишився другим з 40 заліковими балами, відстаючи від Аль-Ахлі на 5 очок. Сьогодні також обірвалась 12-матчева безпрограшна серія Реброва в чемпіонаті ОАЕ.