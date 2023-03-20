"Це був гарний виступ, ми заслужили на перемогу. Реал мав виграти матч. Ми намагалися до кінця, але щойно трохи втратили рівновагу, вони забили. Втім, гра була дуже гарною, і ми йдемо з упевненістю, що зможемо добре закінчити сезон.

Драматична розв'язка Класіко у відеоогляді матчу Барселона – Реал – 2:1

У мене залишилися сумніви щодо скасованого гола Асенсіо. На клубному чемпіонаті світу з напівавтоматичним визначенням офсайдів все здавалося зрозумілішим. Сьогодні ж є питання. Ви думаєте, що там був офсайд? Що ж, доведеться прийняти це, але повертаємося в Мадрид з певними сумнівами. Звичайно, це може бути й правильне рішення, але ми маємо право сумніватися.

Ми збираємось боротися до кінця в лізі. Так, є велике відставання (12 очок), але ми плануємо боротися до кінця. Їдемо додому сумними, але знаючи, що зіграли добре. Ми віддамо усі сили. Якщо продовжимо грати так, то маємо щось виграти в цьому сезоні", – наводить слова Анчелотті AS.

Барселона здобула чемпіонську перемогу в драматичній битві з Реалом – каталонці відірвалися на 12 очок