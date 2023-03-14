"Стосунки з Азаром не холодні. Він був дуже чесним, ми мало спілкуємося, і це правда. Часто це питання характеру, вам краще спілкуватися з однією людиною, ніж з іншою. Найважливіше – це те, що хоч ми мало спілкуємося, і він не грає, він поважає мене. Я дуже ціную це, і я поважаю його так само. Якщо він мало грає, це тому, що є велика конкуренція. На його позиції є гравець, який робить великий внесок. Це Вінісіус.

Реал – Ліверпуль: мадридці отримали два топ-підсилення перед ЛЧ

Я думаю, що ми мало говорили про хороші моменти першого матчу проти Ліверпуля. Ми не збираємося робити розрахунки, не збираємося планувати закриту гру, а навпаки, грати в наш найкращий атакувальний футбол. І це розуміють гравці. Ось чому я думаю, що це буде відкрита гра. Ми повинні добре робити обидві речі: захищатися та атакувати, але ми більше думаємо про атаку.

Конфлікт Дешама й Бензема? Це більше особиста проблема. Дешам також був моїм гравцем, і я поважаю його як людину, гравця і тренера. Я не вставляю свої пальці в справу. Я не думаю, що це впливає на Бензема, не думаю, що це його хвилює.

Щодо Вінісіуса, то він на правильному шляху, щоб написати історію Реала в найближчі роки, як це зробили Модріч, Кроос, Бензема, Каземіро. Вся ця група була фантастичною, особливо в Лізі чемпіонів. Камавінга дуже важливий, у нього все добре. В останньому матчі він робив очевидні помилки, але, граючи так добре, змушує нас забути все погане. Він недоторканний сьогодні, і він буде недоторканним буде також у майбутньому.

Гра для нас складніша, ніж для Ліверпуля. Вони продемонструють свою найкращу силу з першої хвилини, і неважливо, що буде. Ми спробуємо йти на вершину з самого початку. У нас більше сумнівів, ніж у суперника", – розповів Анчелотті на прес-конференції.

Нагадаємо, що мадридський Реал зіграє проти Ліверпуля 15 березня в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. В першому матчі іспанський гранд виграв з рахунком 5:2.

Реал знищив Ліверпуль на Енфілді – епічні фейли кіперів, Вінісіус розриває, Бензема став головним "катом" мерсисайдців