Євген Коноплянка з великим оптимізмом чекає на свій перший за 2,5 роки матч у збірній України.

Хавбек Краковії в аеропорту встиг коротенько поспілкуватись з прес-аташе національної команди Олександром Гливінським.

– Як почуваєшся знову у збірній?

– Коли тебе бачу, то дуже добре.

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– Що передамо нашим вболівальникам?

– Чекати тільки на перемогу, бо іншого виходу у нас немає.

– Може бути "напівзмія", якщо що?

– Так, будемо чекати на неї.

Додамо, що 33-річний хавбек Краковії провів за збірну України 86 матчів та забив 21 м'яч (третій бомбардир в історії). Втім, востаннє Коноплянка отримував виклик до табору "синьо-жовтих" у березні 2021-го, а на поле виходив взагалі у вересні 2020-го. Матч відбору Євро-2024 Англія – Україна відбудеться 26 березня на Вемблі.

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