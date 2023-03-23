Збірні Англії та України дізнались ім'я арбітра, який розсудить матч кваліфікації до Євро-2024.

Нідерландський арбітр Сердар Гьозюбююк отримав призначення на матч відбору до Євро-2024, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Допомагатимуть йому на лініях Ервін Зейнтра та Йохан Бальдер, четвертий суддя – Ріхард Вільгельмус Мартенс, усі з Нідерландів. Додамо, що Гьозюбююк працював на одному поєдинку збірної України, в якому "синьо-жовті" перемогли Уельс (1:0) у 2016 році.

Поєдинок з "Трьома левами" відбудеться 26 березня на Вемблі. Сьогодні ж "синьо-жовті" проведуть спаринг з Брентфордом за зачиненими дверима.

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