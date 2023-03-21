21 березня відбулось перше тренування "синьо-жовтих" у Лондоні. У ньому взяли участь усі викликані гравці, за винятком Іллі Забарного, інформує сайт УАФ.

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Захисник прибув у табір збірної, поспілкувався з Русланом Ротанем і медичним штабом. З Іллею, який вже 8 тиждень лікує комбіновану травму зв'язок гомілкостопу, прибули медики Борнмута. У нього є позитивна динаміка відновлення, але це не дозволяє йому зіграти на високому рівні.

Зважаючи на ризик отримання повторного ушкодження, лікарі англійської команди та збірної України разом ухвалили рішення дати Іллі повноцінно завершити процес реабілітації. Через це Забарний покинув табір "синьо-жовтих".

Викликає тривогу стан Андрія Ярмоленка. Капітан збірної України теж відновлюється від травми, лікарі уважно стежать за ним. Рішення щодо його участі у грі з Англією буде ухвалене пізніше. Водночас лікар спортивної медицини Дмитро Бабелюк у Telegram прогнозує, що ні Забарний, ні Ярмоленко збірній на Вемблі не допоможуть. Поєдинок відбудеться 26 березня о 19:00.

До слова, під час нинішнього тренування гравці були розділені на групи. Ті, хто виступали на вихідних (Зінченко, Маліновський, Матвієнко, Степаненко, Бондаренко й Судаков), зіграли в тенісбол. Решта відпрацьовувала тактичні завдання, поставлені тренерським штабом.

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