"Ми не вигравали в Італії з 1961 року, тому це ще одна частина історії, яку ми намагаємося зламати. Це великий виклик для команди, тому що вони знищили так багато цих бар'єрів у минулому.

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Я знаю, що італійці не пройшли кваліфікацію на чемпіонат світу, але у них все ще є кілька видатних гравців, і вони також будуть мати високу мотивацію. Це буде неймовірна гра. Ми повинні мати скромність, щоб наполегливо працювати, щоб знову пройти кваліфікацію, і це чудова можливість для нас, щоб розпочати нашу пригоду.

Чи залишусь я на чолі збірної? Це залежить від того, чи ми виграємо великий турнір. Будемо сподіватися, що у нас буде можливість ухвалити це рішення після Євро-2024", – розповів тренер на прес-конференції.

Нагадаємо, що збірна Англії зіграє проти Італії в рамках відбору до Євро-2024 в четвер, 23 березня. А вже в неділю, 26 березня, підопічні Саутгейта зустрінуться зі збірною України. Зазначимо, що контракт наставника англійців закінчується у 2024 році.

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