Вже 23 березня Англія стартує у відборі на чемпіонат Європи-2024. Суперниками "трьох левів" у першому турі групи C стане команда Італії. Цей матч буде зіграний 23 березня, а вже 26 числа Англія прийме Україну на Вемблі.

Англія – Україна: стало відомо, хто покаже матч відбору до Євро-2024 – гру можна буде подивитись безкоштовно

На ці матчі Гарет Саутгейт викликав 25 футболістів, інформує офіційний Twitter збірної Англії.

Воротарі: Джордан Пікфорд (Евертон), Нік Поуп (Ньюкасл), Аарон Ремсдейл (Арсенал);

Захисники: Бен Чілвел, Ріс Джеймс (обоє – Челсі), Ерік Дайєр (Тоттенхем), Марк Геї (Крістал Пелас), Харрі Магуайр, Люк Шоу (обоє – Ман Юнайтед), Джон Стоунз, Кайл Вокер (обоє – Ман Сіті), Кіран Тріпп'єр (Ньюкасл);

Півзахисники: Джуд Беллінгем (Борусія Д), Мейсон Маунт, Конор Галлахер (обоє – Челсі), Джордан Хендерсон (Ліверпуль), Калвін Філліпс (Ман Сіті), Джеймс Меддісон (Лестер), Деклан Райс (Вест Хем);

Нападники: Філ Фоден, Джек Гріліш (обоє – Ман Сіті), Харрі Кейн (Тоттенхем), Маркус Рашфорд (Ман Юнайтед), Букайо Сака (Арсенал), Айвен Тоуні (Брентфорд).

Варто відзначити повернення в команду Айвена Тоуні, який пропустив ЧС-2022 через звинувачення у незаконних ставках, але зараз нападник Брентфорда отримав виклик. Немає Рахіма Стерлінга, Трента Александер-Арнольда і Бена Вайта, зате у списку є Харрі Магуайр і Калвін Філліпс, які майже не мають ігрового часу у своїх клубах.

Нагадаємо, у групу С потрапили Англія, Італія, Україна, Мальта і Північна Македонія. У фінальну частину Євро-2024 вийдуть команди, які посядуть перше і друге місця. Володарі ще трьох путівок визначаться після стикових матчах Ліги націй, які відбудуться 21 та 26 березня 2024 року.

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