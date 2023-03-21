Колишній форвард Челсі та низки інших команд Джиммі Флойд Хассельбайнк отримав посаду у збірній Англії.

Наставник "Трьох левів" Гарет Саутгейт отримав у помічники 50-річного нідерландського фахівця, інформує Sky Sports. Його помітили на тренуванні збірної.

Англія – Україна: Коноплянка залякує "пасом-напівзмією" і чекає тільки перемогу

У тренерському штабі Хассельбайнк замінив Кріса Пауелла. Його контракт добіг кінця після ЧС-2022, наміру пролонгувати фахівець не мав.

Останнім місцем роботи Джиммі Флойда, відомого у минулому гравця Челсі, Атлетіко та Лідса, був Бертон з Першої ліги Англії. Раніше нідерландець працював у Нортхемптоні, КПР, Ноттінгемі та Антверпені.

Попереду у збірної Англії стартові поєдинки відбору на Євро-2024 – 23 березня проти Італії та 26 числа проти України.

Фанати Челсі розлючені через Мудрика, новий клуб для форварда збірної України, перелом Миколенка вразив Англію