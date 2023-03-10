Поєдинок між Англією та Україною буде можливо подивитись на двох ресурсах.

УАФ та УЄФА ще рік тому домовились про права на безкоштовну трансляцію стикових матчів збірної на ЧС-2022. Ці домовленості діють і на початок відбору до Євро-2024, повідомляє ТаТоТаке.

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Зазначається, що гру транслюватимуть загальнодоступні регіональні канали Суспільного, а права на цифрове мовлення отримає платформа MEGOGO. Наразі вирішується питання щодо узгодження технічних параметрів з УЄФА для організації аналітичної студії – до та після гри.

До слова, матч Англія – Україна відбудеться вже 26 березня, початок о 19:00. Також суперниками "синьо-жовтих" у групі є Італія, Північна Македонія та Мальта.

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