Англійська Прем'єр-ліга вкотре демонструє свою солідарність з гравцями, які сповідують мусульманство.

Рефері отримали рекомендації зупиняти квітневі матчі АПЛ, щоб футболісти-мусульмани могли після заходу сонця попити води або спожити енергетичні гелі, стверджує The Athletic.

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Це пов'язано з Рамаданом, який розпочався 22 березня і завершиться 20 квітня. Під час посту мусульманам заборонено пити та їсти у світлу пору доби. Серед гравців обмежень суворо дотримуються Мохамед Салах (Ліверпуль), Н'Голо Канте та Веслі Фофана (обидва – Челсі), Ріяд Марез та Ілкай Гюндоган (обидва – Ман Сіті).

На час Рамадану припадають три тури англійського чемпіонату та перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Вперше матч АПЛ під час посту зупинили у 2021 році – Лестер і Крістал Пелас домовилися з арбітром про паузу, щоб підкріпитися могли Веслі Фофана та Шейху Куяте.

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