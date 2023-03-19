Олександр Зінченко після напруженої 120-хвилинної битви і вильоту з Ліги Європи зберіг місце в основі. У першому колі український універсал відзначився асистом, а "каноніри" перемогли з рахунком 2:0. Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Крістал Пелас на "Футбол 24", стартував о 16:00. Гості звільнили головного тренера напередодні лондонської битви. Легенда "канонірів" Патрік Вієйра втратив посаду внаслідок тривалої безвиграшної серії.

Арсенал – Крістал Пелас: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Команда Артети володіє м'ячем під 70%, але моменти у перші 15 хвилин створює виключно суперник. Спочатку Заха дозволили увірватися у штрафний, хитнути Вайта і пробити крізь руки Ремсдейла у стійку. Згодом Едуар ледь не з центра поля вивалився на побачення з голкіпером – ще один сейв Аарона та ще й мінімальний офсайд. "Каноніри" непогано комбінували через Мартінеллі ліворуч, але на перший удар чекали майже 20 хвилин. Едегор змусив попрацювати 19-річного запасного воротаря "орлів".

А ось і клас лідера. На 28 хвилині Арсенал підловив Крістал Пелас біля його штрафного відмінним тиском. Вайт, який сьогодні дуже добротно просуває м'яч, кинув на хід Сака. Букайо прострілив на протилежний край, де Мартінеллі розібрався, як майстер. Вайт знову і знову розкішно розігрує праворуч. Не дивно, що саме правий захисник збірної Англії віддав гольовий пас. Бен кинув за спини захисникам, і Сака легко прошив голкіпера. Після двох пропущених ударів на старті 36 хвилин феєрив виключно Арсенал. Відзначаємо і запеклі підкати Зінченка на останніх секундах першого тайму, якими вдалося і контратаку зірвати, і м'яч зберегти.

Друга половина розпочалася з удару гравця збірної України. Зіна непогано прикладався з рикошетом від захисника. Знову інтенсивно втискають суперника в його штрафний майданчик фулбеки та вінгери Арсенала, хоча трохи бракує останнього мазка з ударом. А ось і парочка ходів від Заха. Спершу лідер атаки "орлів" намагався випросити пенальті за ледь помітне зіткнення з Вайтом, а згодом Ремсдейл класно потягнув удар лівого вінгера гостей.

На 55 хвилині Зінченко блискуче розрізав лінії пасом на Джаку. Граніт обігрався у стіночку з Троссаром і в боротьбі з захисником проштовхнув снаряд у сітку. Вайт, звісно, дуже потужно і натхненно відпрацьовує, але інколи аж занадто. Саме Бен після вдалого підкату і підбирання суперника знову відібрав і навіщось вгатив за лицьову лінію, подарувавши гостям кутовий. А там звичний хаос у захисній лінії Арсенала на стандарті, яким скористався Шлупп. Ремсдейл привозить, потім помиляється Партей, який виправляв за партнером. Пощастило, що Заха банально пробачив, мінімально не влучивши у дальній правий кут.

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Арсенал з покаранням не забарився. Зіграли джокери Артети. Жезус, який замінив Троссара, протягнув, Тірні (вийшов, аби дати відпочити Зінченку) прострілив, Сака оформив дубль. Арсенал набирає 69 очок, збільшуючи лідерський відрив до 8 очок (у Ман Сіті гра в запасі). Крістал Пелас після відставки Вієйра кращим, м'яко кажучи, не став. Повний провал у захисті, марнотратство у нападі. "Орли" набирають 27 балів, 12 місце і оманливий спокій – від зони вильоту лише 3 пункти переваги.

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