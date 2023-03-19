Арсенал приймає Крістал Пелас у 28 турі чемпіонату Англії. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Олександр Зінченко після напруженої 120-хвилинної битви і вильоту з Ліги Європи не втратив місце в основі. Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Крістал Пелас на "Футбол 24", стартує о 16:00.

Гості звільнили головного тренера напередодні лондонської битви. Легенда "канонірів" Патрік Вієйра втратив посаду внаслідок тривалої безвиграшної серії. Де дивитися Арсенал – Крістал Пелас онлайн? Гру транслює Setanta Sports.

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