Арсенал – Крістал Пелас: онлайн-трансляція і склади матчу АПЛ – Зінченку не дають відпочити для збірної України
19 березня 2023 - Читать на русском
Арсенал приймає Крістал Пелас у 28 турі чемпіонату Англії. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
43’ Букайо Сака
55’ Граніт Джака
74’ Букайо Сака
Джефрі Шлупп 63’
43’ Букайо Сака
55’ Граніт Джака
63’ Джефрі Шлупп
74’ Букайо Сака
Олександр Зінченко після напруженої 120-хвилинної битви і вильоту з Ліги Європи не втратив місце в основі. Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Крістал Пелас на "Футбол 24", стартує о 16:00.
Гості звільнили головного тренера напередодні лондонської битви. Легенда "канонірів" Патрік Вієйра втратив посаду внаслідок тривалої безвиграшної серії. Де дивитися Арсенал – Крістал Пелас онлайн? Гру транслює Setanta Sports.
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