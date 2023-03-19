Напередодні гри проти Арсенала гості позбулися головного тренера. Легенда "канонірів" Патрік Вієйра втратив посаду після вражаючої безвиграшної серії. Тож Крістал Пелас підійшов до цієї зустрічі не в кращому стані. Гра розпочалася жваво. Господарі заволоділи ініціативою з самого початку. Мартінеллі на 28 хвилині матчі відкрив рахунок у матчі. До перерви Арсенал подвоїв свою перевагу.

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На цьому проблеми Крістал Пелас не закінчились. На початку другого тайму Джака забив третій гол "канонірів". Шлупп на 63 хвилині відіграв один гол, але рахунок 3:1 не залишився довго на табло. Під кінець матчі Сака оформив дубль.

Після перемоги Арсенал має 69 очок і впевнено посідає перше місце в турнірній таблиці АПЛ. Крістал Пелас перебуває на 12 місці, маючи у своєму активі 27 балів.

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