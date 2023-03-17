Арсенал по пенальті програв Спортінгу після нічиєї (3:3) за підсумком двох матчів 1/8 фіналу Ліги Європи. Звіт про поєдинок і гру Олександра Зінченка читайте на "Футбол 24".

Зінченко тиждень тому відіграв проти Спортінга (нічия 2:2) з емоціями та помилками. Щоправда, були й плюси. Олександр спровокував скандал, внаслідок якого капітан суперників заробив жовту та дискваліфікацію на матч-відповідь. У Лісабоні португальці активно тиснули на фланг Зінченка, змушуючи того оборонятися, але Мікель Артета не злякався знову випустити Сашка в старті.

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На м'ячі українець мав звичний набір функцій: змінював позиції зміщеннями в центр, підключався до атак через півфланг, забезпечував надійний контроль. Зінченко віддав кілька непоганих передач у штрафний майданчик – одна з них вивела на удар Мартінеллі. Але претензії у Артети, схоже, залишалися. Тренер скористався паузою та прочитав Олександру довгу лекцію.

Пауза та була спричинена голом Арсенала. Жоржінью вирізав класний пас з глибини на хід Мартінеллі – удар бразильця парирував голкіпер, а Джака першим встиг на добивання. Зінченко також мав шанс гостро пробити, однак українця заблокував суддя під час хитрого розіграшу кутового.

В обороні знову було складно. Спортінг не робив настільки явний акцент на його зону, як в першому матчі, але все ж спробував організувати кілька атак. Пресинг Арсенала не завжди був досконалим, тому за спиною Олександра виникали вільні зони. Українець зірвав дві ворожі атаки, зігравши на перехопленнях.

Найнебезпечнішою була дуель з Едвардсом. Англієць випередив Зінченка та виривався сам на сам з воротарем, однак погано обробив м'яч, внаслідок чого Сашко встиг заблокувати удар. Відпрацював до кінця та врятував команду.

Спортінг зрівняв рахунок ультрадальнім ударом. Гонсалвеш наважився пробити з центрального кола та закинув м'яч за комірець Рамсдейлу. Заявка на найкращий гол Ліги Європи. Португальці значно краще провели другий тайм і були близькими до ще одного гола. Ешгаю випередив Зінченка та вирізав ідеальний пас на Едвардса – форвард пробив в обличчя Рамсдейлу.

Артета з перших хвилин застосував ротацію, залишивши Саку, Партея та Троссара в запасі. Однак ігрові проблеми змусили кидати лідерів у бій. Після замін Арсенал прокинувся та організував низку перспективних атак. Гра перейшла в овертайми – там Арсенал з Едегором виглядав вже на порядок потужнішим. Найкращі моменти "каноніри" створили після стандартів – Адан потягнув складні удари Вієйри та Габріела.

Зінченко намагався загострювати, але його передачам бракувало точності. Олександр сьогодні відпрацював старанно, виграв 57% єдиноборств і заслужив пристиойні оцінки від статистичних порталів. SofaScore – 7, WhoScored – 7, FotMob – 7.7.

Овертайми завершилися без голів – за 210 хвилин команди не зуміли виявити сильнішого. 3:3 за підсумком двох матчів. Тому долю протистояння вирішили пенальті. У серії 11-метрових єдиної помилки припустився Мартінеллі. Арсенал вилетів з Ліги Європи, при цьому витратив багато сил і до всього втратив через травми Томіясу та Саліба. Неприємний вечір.

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