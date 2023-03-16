Арсенал – Спортінг: Зінченко звично в старті – онлайн-трансляція матчу
Лондонський Арсенал приймає лісабонський Спортінг в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Арсенал – Спортінг стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна на сервісі MEGOGO. Перший матч завершився результативною нічиєю. Олександр Зінченко знову виходить з перших хвилин.
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Стартові склади команд
Арсенал: Рамсдейл – Томіясу, Саліба, Габріел, Зінченко – Жоржінью, Джака, Вієйра – Мартінеллі, Жезус, Нелсон.
Запасні: Тьорнер, Нізсон, Тірні, Вайт, Парті, Сака, Едегор, Сміт Роу, Ківйор, Холдінг, Троссар.
Спортінг: Адан – Сен-Жюст, Діоманде, Інасіу – Ешгаю, Гонсалвеш, Угарте, Рейс – Едвардс, Паулінью, Трінкау.
Запасні: Ісраел, Александропулос, Сантуш, Нету, Рокінья, Іссахаку, Танлонго, Гомес, Кабрал, Керміті, Матеуш, Ессугу.