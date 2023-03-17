Арсенал завершив боротьбу за трофей Ліги Європи, поступившись лісабонському Спортінгу в матчі-відповіді 1/8 фіналу. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Арсенал на правах фаворита захопив ініціативу та забив досить ранній гол. Мартінеллі втік від захисників, але не реалізував вихід віч-на-віч, але Джака встиг першим на добивання. До перерви "каноніри" мали ще два небезпечних моменти Мартінеллі та Жезуса.

Зінченко вилетів з Ліги Європи – Арсенал пропустив фантастичний гол з центра поля та програв Спортінгу в серії пенальті

А в другому таймі Педру Гонсалвеш покарав "канонірів" та персонально Рамсдейла, спробувавши пробити з центру поля – вийшло ідеально. Гра перейшла в овертайм, а там і в серію пенальті, де сильнішими виявились португальці.