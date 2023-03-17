Черговий тур Ла Ліги відкривала зустріч між Вальядолідом і Атлетіком. Баски в останніх чотирьох матчах здобули лише одне очко, тому бажання нарешті змінити сумну статистику зашкалювало.

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Господарі, однак, не збирались ставати легкою здобиччю для суперника. До середини першого тайму команди демонстрували рівну гру, а "пусела" була навіть гострішою. Однак, на 30-й хвилині прикрий рикошет змінив хід поєдинку: Мартінес зі штрафного влучив у суперника, м'яч змінив траекторію і влетів у ворота. Гол окрилив Атлетіко, команда з Більбао почала накочувати атаку за атакою на ворота Асенхо, однак на перерву команди пішли за рахунку 0:1.

Після відпочинку гості забили вдруге – Гурусета з гострого кута замкнув навіс де Маркоса на дальню стійку. В середині другого тайму Вальядолід скоротив відставання – Ларін нарешті реалізував одну зі своїх численних спроб, скориставшись помилкою голкіпера. Проте, інтрига жила недовго – Фернандес через 3 хвилини зіграв рукою у власному штрафному і Весга з пенальті зняв всі питання щодо переможця. Міг Мікель на останній хвилині оформити дубль, але обвідним ударом струсонув стійку.

Перемога принесла Атлетіку 36 очок і підняла на сьому сходинку, Вальядолід з 28-ма пунктами чотирнадцятий.

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