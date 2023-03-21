Азар не зіграв жодної хвилини в Ель Класіко за 4 роки – в Англії він був магістром великих поєдинків
Еден Азар переходом в Реал зіпсував свою кар'єру. Контраст між Англією та Іспанією разючий.
Азар влітку 2019-го змінив Лондон на Мадрид, а золоті часи змінилися стражданням. Кар'єру бельгійця в Реалі найкраще описує одна цифра – 0 хвилин в Класіко, 0 хвилин за 11 матчів з Барселоною. Просто катастрофа. Вінгера періодично мучать травми, але навіть здоровий Еден не отримує шансів від Карло Анчелотті.
На момент 100-мільйонного трансферу з Челсі він був суперзіркою АПЛ. Стабільно креативив на рівні, близькому до Мессі. Розривав у великих матчах АПЛ. Статистика Азара за Челсі проти топ-суперників в усіх турнірах вражає:
Арсеналу – 7 голів + 4 асисти
Ліверпулю – 6 голів + 2 асисти
Тоттенхем – 6 голів + 3 асисти
Манчестер Юнайтед – 5 голів + 5 асистів
Манчестер Сіті – 4 голи + 7 асистів
Неймовірно! Згадаємо найбільш ефектні голи, коли Еден у своєму стилі накручував суперників групами і красиво забивав.
Шикарний прохід до воріт Арсенала, коли Азар познущався з Коклена та Кошельни:
Переможна магія на Анфілді:
Знову удар по Ліверпулю:
Краса в "дев'ятку", яка позбавила Тоттенхем шансів на чемпіонство:
Не топ-суперник, але дербі – шедевр у ворота Вест Хема:
В останньому матчі за Челсі бельгієць оформив дубль + асист проти Арсенала та виграв для "синіх" Лігу Європи.
В Іспанії його магія повністю вивітрилася. Еден не розуміє причин.
"Щось сталося, чого я пояснити не можу. Бувають моменти, коли трішки не щастить. Багато що трапилося через невезіння, через коронавірус, через ізоляцію. Вибачте, фани Мадрида. Я стараюся, але..." – відверто сказав вінгер в інтерв'ю Marca перед ЧС-2022.