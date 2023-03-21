Еден Азар переходом в Реал зіпсував свою кар'єру. Контраст між Англією та Іспанією разючий.

Азар влітку 2019-го змінив Лондон на Мадрид, а золоті часи змінилися стражданням. Кар'єру бельгійця в Реалі найкраще описує одна цифра – 0 хвилин в Класіко, 0 хвилин за 11 матчів з Барселоною. Просто катастрофа. Вінгера періодично мучать травми, але навіть здоровий Еден не отримує шансів від Карло Анчелотті.

На момент 100-мільйонного трансферу з Челсі він був суперзіркою АПЛ. Стабільно креативив на рівні, близькому до Мессі. Розривав у великих матчах АПЛ. Статистика Азара за Челсі проти топ-суперників в усіх турнірах вражає:

Арсеналу – 7 голів + 4 асисти

Ліверпулю – 6 голів + 2 асисти

Тоттенхем – 6 голів + 3 асисти

Манчестер Юнайтед – 5 голів + 5 асистів

Манчестер Сіті – 4 голи + 7 асистів

Неймовірно! Згадаємо найбільш ефектні голи, коли Еден у своєму стилі накручував суперників групами і красиво забивав.

Шикарний прохід до воріт Арсенала, коли Азар познущався з Коклена та Кошельни:

Переможна магія на Анфілді:

Знову удар по Ліверпулю:

Краса в "дев'ятку", яка позбавила Тоттенхем шансів на чемпіонство:

Не топ-суперник, але дербі – шедевр у ворота Вест Хема:

В останньому матчі за Челсі бельгієць оформив дубль + асист проти Арсенала та виграв для "синіх" Лігу Європи.

В Іспанії його магія повністю вивітрилася. Еден не розуміє причин.

"Щось сталося, чого я пояснити не можу. Бувають моменти, коли трішки не щастить. Багато що трапилося через невезіння, через коронавірус, через ізоляцію. Вибачте, фани Мадрида. Я стараюся, але..." – відверто сказав вінгер в інтерв'ю Marca перед ЧС-2022.