– Що потрібно зробити Реалу, щоб перемогти на Камп Ноу?

– Насолоджуйтесь моментом, будьте головними героями і добре підготуйтеся. Отримати найкраще від нас як в обороні, так і в нападі.

– Нинішніх результатів достатньо, щоб ви залишилися у клубі на наступний сезон?

– Це оцінка, яку має дати клуб. Я вже казав, що не проти залишитись тут на все життя, але це неможливо. Я хочу продовжувати і сподіваюся, що так воно й буде. Майбутні рішення клубу для мене неважливі, бо я насолоджуюсь нинішнім днем. Якщо Реал збереже мене лише на три місяці, то я буду насолоджуватися три місяці. Якщо три роки, то три роки. Впевнений, що цього сезону ми щось виграємо.

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– Якщо ви не виграєте на Камп Ноу, ліга для вас закінчиться?

– Я не знаю. Ми думаємо тільки про перемогу завтра. Я просто хочу перемогти, а якщо не вдасться, то подумаємо пізніше.

– Який план на гру?

– Зіграємо агресивно у нападі, але без зайвих ризиків. Бензема здоровий. Я подумаю, чи не поставити Вінісіуса справа. Насправді це не так важливо, головне його швидкість і вміння загострювати гру.

– Якою ви бачите Барселону і чи ви боїтеся цих ігор досі?

– Ми маємо бачити в Барсі лева, а не кішку. Якщо ми бачимо її як кішку, то здається, що ми йдемо на вечірку. Але насправді ми гратимемо проти чудової команди. Звичайно, у таких матчах завжди є страх, нерви, але це нормально. Для мене дві години до матчу найстрашніші, – наводить слова Анчелотті Mundo Deportivo.

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