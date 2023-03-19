"Ми спробуємо більше домінувати, ніж у кубковому матчі з Реалом. Вважаю, що це буде дуже напружений матч. Класіко непередбачувані. Не має значення, хто у якій формі був до цього матчу. Перемога буде ударом по таблиці. Не остаточним, але це буде гарний удар. Попереду ще достатньо очок та інших важливих матчів.

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Це моє перше тренерське Класіко на Камп Ноу, я дуже вмотивований. Я великий фанат Барселони. Класіко мотивують мене додатково. Крім того, наша ситуація дуже хороша, у нас є перевага в очках, домашній стадіон. Я неабияк схвильований та мотивований.

Що думаю про наші регулярні перемоги 1:0? Звичайно, я віддаю перевагу 4:0 або 5:4. Тяжко забивати голи, коли суперники добре захищаються. Хто не грав у футбол, не може зрозуміти усіх тонкощів, коли перед тобою щільна оборона. Перемога 1:0 – це фантастичний результат, чудовий. У чому проблема?" – наводить слова Хаві Marca.

Нагадаємо, матч Барселона – Реал відбудеться вже сьогодні, початок о 22:00 за Києвом. Перемога дозволить "кулес" збільшити відрив до 12 очок і фактично закрити питання чемпіонства.

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