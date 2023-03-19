Хаві Ернандес і Карло Анчелотті вибором стартової 11-ки на центральний матч 26-го туру Ла Ліги не здивували. Інформаці. про склади та онлайн-трансляцію Ель Класіко шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч 26-го туру чемпіонату Іспанії 2022/23 між Барселоною та мадридським Реалом пройде на Камп Ноу і стартує о 22:00 за київським часом. Виїзне Ель Класіко – де-факто останній шанс "вершкових" на повернення у чемпіонські перегони, адже розрив між грандами досягнув вражаючих дев'яти очок. Навіть нічия за таких умов для підопічних Карло Анчелотті є неприпустимою.

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У "блаугранас", крім турнірної мотивації, має ще й суто спортивний інтерес. Реал приїхав на Камп Ноу вперше з жовтня 2021 року, а остання домашня перемога Барси в Класіко датується жовтнем 2018-го. У чотирьох останніх поєдинках на стадіоні каталонців "бланкос" здобули дві перемоги та розписали дві нічиї.

Андрій Лунін потрапив у заявку Реала, але розпочне дербі на лаві запасних. Телетрансляція зустрічі пройде на MEGOGO.

Стартові склади

Барселона:

Реал Мадрид:

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