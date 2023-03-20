Барселона – Реал: скандал через міліметри, легендарний кривдник Шевченка зухвало натякає на змову
20 березня 2023 - Читать на русском
Барселона вирвала перемогу над Реалом в поєдинку 26-го туру Ла Ліги та наблизилась до чемпіонства в Іспанії.
завершено
45’ Серхі Роберто
90+2’ Франк Кессьє
45’ Серхі Роберто
90+2’ Франк Кессьє
Барселона не без проблем перемогла Реал, хоча могла і програти в Ель Класіко. Так, наприкінці гри Асенсіо забив, здавалося б, переможний гол у ворота тер Штегену, який був скасований через міліметровий офсайд.
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Перемогу ж "блаугранас" принесли Алехандро Бальде та Франк Кессьє – перший віддав гольову передачу, а другий відправив м'яч у ворота в додатковий час. "Футбол 24" детально розібрав Ель Класіко, який фактично зробив Барселону чемпіоном Іспанії після тривалої паузи.
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