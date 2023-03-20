Барселона вирвала перемогу над Реалом в поєдинку 26-го туру Ла Ліги та наблизилась до чемпіонства в Іспанії.

Барселона не без проблем перемогла Реал, хоча могла і програти в Ель Класіко. Так, наприкінці гри Асенсіо забив, здавалося б, переможний гол у ворота тер Штегену, який був скасований через міліметровий офсайд.

Барселона здобула чемпіонську перемогу в драматичній битві з Реалом – каталонці відірвалися на 12 очок

Перемогу ж "блаугранас" принесли Алехандро Бальде та Франк Кессьє – перший віддав гольову передачу, а другий відправив м'яч у ворота в додатковий час. "Футбол 24" детально розібрав Ель Класіко, який фактично зробив Барселону чемпіоном Іспанії після тривалої паузи.