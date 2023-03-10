Прокуратура каталонського суду сформувала список звинувачень за мотивами співпраці "кулес" з колишнім віце-президентом Комітету арбітрів Іспанії Енрікесом Негрейрою, інформує Relevo.

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Головні "гріхи" – підробка комерційних документів, халатне адміністрування, застосування корупційних методів. У справі буде дуже багато відповідачів, серед яких Барса як юридична особа, колишні президенти Сандро Росель і Жозеп Бартомеу, колишні директори Оскар Грау і Альберт Солер. Нинішній президент Жоан Лапорта відбудеться роллю свідка.

Прокуратура підозрює, що стосунки Барселони і Негрейри виходили за рамки звичайної консультації щодо суддівства. Каталонці за гроші могли отримувати "зручних" арбітрів і користувалися серйозними привілеями під час матчів. Якщо провину клубу доведуть, то можуть бути три види покарання. Перший (і найбільш реальний) – суто економічні санкції. Другий – зняття очок чи пониження в класі (лише за умови виявлення грубих порушень). Третій, майже фантастичний – ліквідація Барселони як юридичної особи.

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