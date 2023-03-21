Барселона в пошуках підкріплення в лінію оборони, звернула свою увагу на 31-річного центрбека Атлетіка. Як повідомляє інсайдер Жерар Ромеро, жінка Іньїго Мартінес вже придивляється будинок в Барселоні.

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Центральний захисник і Барселона погодили умови безплатного переходу цього літа, якщо клуб буде вписуватися в правила фінансового фєйр-плей. Мартінес хоче перейти до каталонської команди, та розуміє, що це його останній шанс поборотися за трофеї та пограти у Лізі чемпіонів.

Зауважимо, центральний захисник доволі регулярно викликається до національної збірної Іспанії, але на поле виходить не так часто. Нинішнього сезону Іньїго Мартінес зіграв у 12 матчах Ла Ліги. У його активі один гол за Атлетік.

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