Барселона вже деякий час працює над трансферним планом щодо нового сезону. Перш ніж говорити про можливі підсилення, каталонському клубу потрібно вписатися у фінансовий фейр-плей. Як стало відомо AS, керівництво команди вже визначилось з кандидатами, які покинуть клуб влітку.

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Видання повідомляє, що буде чотири трансфери з різних ліній. Йдеться про те, щоб відправити до інших клубів одного захисника, одного хавбека та двох вінгерів. Продавати Жорді Альбу Барселона не буде. Із захисників пожертвувати можуть Еріком Гарсією. Також каталонці готові розлучитися з Ансу Фаті та Ферраном Торресом. Щодо першого у керівництві є розбіжності – чи не буде такий крок передчасним. У випадку з другим, головна проблема – як виручити за нього 35 мільйонів євро, щоб трансфер не був збитковим. Також Барселона має намір відправити в оренду півзахисника Пабло Торре.

Наразі у каталонців серйозні фінансові проблеми, а керівництво клубу прагне повернути в команду Лео Мессі. Ймовірно, що літній розпродаж крок до того, щоб забезпечити можливість підписання аргентинця.

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