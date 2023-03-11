Барселона має позитивну новину з лазарету перед матчем чемпіонату Іспанії проти Атлетіка.

Каталонський клуб оголосив заявку на завтрашній непростий виїзд у Більбао. Хаві може розраховувати на 20 гравців.

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До складу повернувся Роберт Лєвандовскі, який відновився після незначного пошкодження. У лазареті залишаються Педрі та Усман Дембеле, а Рональд Араухо повинен відбути дискваліфікацію за червону картку в попередньому матчі з Валенсією.

Поєдинок Атлетік – Барселона відбудеться завтра, початок о 22:00 за Києвом. Ця зустріч також вважається Класіко, оскільки ця двійка разом з Реалом є єдиними командами, які жодного разу не покидали елітний дивізіон Іспанії.

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