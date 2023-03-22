П'єр-Емерік Обамеянг не хотів пропускати Ель Класіко і відсвяткував перемогу Барселони над Реалом у роздягальні колишньої команди. Як інформує Mundo Deportivo, гравці та персонал Барси прийняли габонця як члена сім'ї.

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Незважаючи на літній відхід з Барселони в Челсі за 12 мільйонів євро, Обамеянг подумує про повернення на Камп Ноу. У нього не складаються стосунки з новим наставником Челсі Гремом Поттером, тоді як тренер "блаугранас" Хаві цінує універсальність гравця – П'єр-Емерік може зіграти як "дев'ятку", так і на позиції вінгера.

Контракт 33-річного форварда з Челсі розрахований до літа 2024 року. Це означає, що влітку Барселона зможе запропонувати лондонському клубу невелику суму для того, щоб викупити гравця назад.

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