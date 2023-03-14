Наступної неділі в рамках 26 туру Ла Ліги Барселона прийме на своєму полі Реал. Зазвичай таким матчам передує зустріч у ресторані між президентами обох клубів. Однак цього разу її не буде, інформує Relevo.

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Повідомляється, що в стані каталонського клубу ображені на останні випади з боку Реала стосовно "справи Негрейри". Зокрема, представникам Барселони не сподобалися слова президента Реала Флорентіна Переса про те, що він готовий постати перед судом, якщо в прокуратури будуть до нього запитання.

Єдиний спосіб організувати обід між представниками Барселони і Реала криється у вибаченнях з боку Мадрида. Якщо цей жест так і не відбудеться, Жоан Лапорта і Флорентіно Перес не пообідають разом.

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