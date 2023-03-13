Атлетік у матчі 25-го туру Ла Ліги дав грандіозний бій Барселоні, але поразки не уникнув (0:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Існує певний стереотип щодо надзвичайної важкості виїздів у Більбао для Барселони. Від цих матчів завжди очікують на гучну сенсацію, але такого вже давно не було – у останніх 11-ти поєдинках на Сан Мамесі каталонці здобули 8 перемог і розписали три нічиї. Востаннє розбити "блаугранас" на цьому стадіоні вдалося аж чотири роки тому.

На жаль для Атлетіка, Барса приїхала на центральний матч 25-го туру Ла Ліги із серйозним завданням. Реал підтискав підопічних Хаві, скоротивши відставання до шести очок, тож навіть нічия виглядала невигідною для гостей. "Кулес" налаштувались як слід, створивши топ-момент вже на 2-й хвилині – Роберто прострілив вздовж лінії штрафного, Де Йонг пробити не зміг, але це зробив Ферран Торрес. М'яч пройшов поруч з ближньою стійкою!

Наступний шанс відкрити рахунок був ще кращим. Лєвандовскі на 16-й хвилині отримав проникну передачу, прокинув м'яч на хід і опинився прямо перед голкіпером. На жаль для поляка, прошити Агірресабалу не вдалося, а потім лайнсмен і офсайд свиснув. Загалом, Барса запропонувала Атлетіку високий темп, виглядаючи активніше.

Втім, на 24-й хвилині все могло завершитись голом у їхні ворота – це Кунде не порозумівся з тер Штегеном при передачі назад. Беренгер визирнув з-за спини захисника й пробив з мінімальної відстані, але не влучив у ворота! Марк-Андре встиг скоротити дистанцію й завадити прицілитись.

Даний епізод надихнув басків, і вже на 32-й німець змушений був виконувати сейв – це Іньякі Вільямс стріляв з лівого краю штрафного в ближній кут, завершуючи пас від невтомного Беренгера. Тер Штеген перевів м'яч на кутовий, подачу з якого замкнув Рауль Гарсія. ПОПЕРЕЧИНА врятувала Барсу!

Каталонці від такого ходу зустрічі дещо принишкли, організувавши обмаль атак у основний час і не створивши жодного моменту. Атлетік же не зміг конвертувати свою активність у гол – за що й поплатився у компенсований перед перервою час.

Бускетс підхопив відскок після корнера, розхитав захисника й викотив м'яч на правий край штрафного, а Рафінья звідти поцілив під дальню стійку! 0:1! Цікаво, що у 2023 році тільки Вінісіус і Бензема мали більше залучень до взяття воріт (гол або асист), ніж Рафінья. У вінгера Барси – 7 забитих м'ячів та 5 гольових передач.

У другому таймі окрилена Барселона видала хороший старт, який міг увінчатись другим голом. Бальде переграв двох суперників на лівому фланзі й виконав м'який навіс на голову Лєвандовскі, а той замикав у дальній кут. Агірресабала навіть не стрибав, однак м'яч пройшов поруч з каркасом!

Як і у випадку з першим таймом, досить швидко агресія "блаугранас" вилетіла в трубу. Атлетік довгий час за це не карав. Було помітно, що команди втомились і потрібні заміни. Хаві обмежився однією – Кесьє вийшов замість Торреса. Ернесто Вальверде, своєю чергою, зняв з пробігу Рауля Гарсію, Весгу та Баленсіагу. В бій відправились Муньяїн, Саррага та Берчіче.

І ось тепер Барселоні стало важко. Атлетік суттєво додав у динаміці, а що найбільш важливо – в гостроті. На 76-й хвилині пресинг басків вилився у помилку захисників "кулес", внаслідок якої Муньяїна довелося збивати прямо перед штрафним. Ще через три хвилини Ікер обігрався з партнером і ефектно закрутив м'яч метрів з 20-ти у правий кут. Тер Штеген не менш ефектно парирував!

Подальший розіграш кутового завершився панікою й серією ударів з мінімальної відстані, але гості відбились. Хаві на 83-й хвилині випустив Алонсо й Фаті замість Де Йонга й Рафіньї, однак це не подіяло. Барса втратила контроль над грою.

Досить швидко Атлетік дотиснув гранда. Іньякі Вільямс отримав пас у центрі й вилетів на побачення з тер Штегеном практично в центрі поля. Нападник дійшов до штрафного й прошив Марка-Андре, однак гол не зарахували через гру рукою в атаці! Муньяїн фолив у боротьбі.

Атлетік пішов уперед із ще більшою злістю, створивши ще один фантастичний момент. Іньякі розігнав атаку й покотив на лівий край карного майданчика, звідки потужно стріляв Берчіче – тер Штеген парирував! Ніко Вільямс намагався добити п'яткою з мінімальної відстані, але гостей підстрахував Алонсо! Потім стався ще один удар, який був неточним...

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Барселони. Сан-Мамес освистав Барсу, яку звинувачують у тривалій роботі з арбітрами. Атлетік залишився на дев'ятій позиції з 33 очками в активі, а каталонці відірвались від Реала на 9 залікових балів.

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