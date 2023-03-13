У понеділок, 13 березня, Барселона дала зрозуміти, що вважає інформацію про несвоєчасне подання позову у "справі Гаві" неправдивою. У каталонському клубі впевнені, що документи були відправлені до суду вчасно. Про це інформує журналістка Хелена Кондіс.

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Згідно з джерелом, Барселона має намір скористатися своїм правом подачі апеляції на це рішення. На час розглядів Гаві вважатиметься гравцем першої команди, він продовжуватиме грати під 8-м номером.

Раніше Громадський суд Барселони скасував реєстрацію контракту Гаві нібито через те, що каталонський клуб не подав вчасно документи. Повідомлялося, що каталонський клуб запізнився на один день із подачею позову з приводу реєстрації нового контракту Гаві, через що Громадський суд Барселони скасував реєстрацію контракту півзахисника.

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