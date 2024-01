Виїзне Класіко було останнім шансом Реала на повернення у чемпіонські перегони. Розрив між грандами досягнув 9-ти очок, тож навіть нічия для підопічних Карло Анчелотті означала поразку.

"Блаугранас" же, крім турнірної мотивації, мали ще й суто спортивний інтерес – "вершкові" приїхали на Камп Ноу вперше з 2021 року, а остання домашня перемога над мадридцями датувалася жовтнем 2018-го. Звісно ж, команда Хаві бажала зупинити цю серію.

Анчелотті не здивував, а Хаві оновив роль Араухо

"Бланкос" підійшли до дербі в оптимальному стані. В лазареті залишався тільки Алаба, однак його шикарно заміняє Начо. Карло Анчелотті не став нічого вигадувати зі стартовою одинадцяткою, повторивши переможний склад із недавнього поєдинку проти Ліверпуля.

Хаві у Ель Класіко не могли допомогти травмовані Дембеле та Педрі. Фланги атаки зайняли Гаві та Рафінья, а в трійці півзахисту вийшов Серхі Роберто. На позицію правого захисника перевели Араухо – раніше даний хід був орієнтований під стримування Вінісіуса, однак цього разу уругваєць активно бігав у атаку, не озираючись на позицію вінгера Реала.

Барса спробувала шокувати Реал, але все завершилось нелогічно

Барселона почала з натиску, накривши Реал інтенсивним та агресивним пресингом. На білд-ап мадридців реагували п'ять-шість футболістів, а лінія оборони розташовувалась високо й реагувала в центрі. Контроль над м'ячем був за господарями – у перші 8 хвилин володіння становило 75%, а точність пасів досягала 92% проти 71% у "вершкових".

Щоправда, вже на 24-й секунді по воротах пробивав Бензема. Тер Штеген не відчув проблем, а "блаугранас" відповіли двома дуже гострими моментами. На 3-й хвилині Лєвандовскі потужно вистрілив з дистанції, змусивши Куртуа виконати ефектний сейв.

На 5-й же Мілітао помилився під пресингом на власнй третині, що вилилось у атаку з переведенням на дальній кут воротарського – Рафінья замикав головою, але Куртуа і тут був на висоті!

Сержі Роберто підхопив відскок за межами штрафного й бахнув з лінії. Сфера пролетіла у сантиметрах від поперечки!

Здавалося, що зараз Реал дотиснуть, однак вже на 9-й хвилині мадридці святкували взяття воріт! Камавінга відкрився під проникний пас від Начо й увірвався на край штрафного, після чого віддав пас у центр на Вінісіуса. Той почав обходити оборону широким колом, діставшись до кромки поля.

Звідти бразилець спробував навісити, але Араухо головою підрізав м'яч у віласні ворота. 0:1! Цікаво, що це був перший автогол у Ель Класіко в Ла Лізі за останні 23 роки.

Мадрид повернув контроль у першому таймі, але задумки Хаві виручили Барсу

Після цього Реал дещо вирівняв хід зустрічі. "Бланкос" працювали у звичному режимі, виходячи з-під тиску завдяки непередбачуваній ротації гравців на позиціях та шикарній роботі центральних хавбеків. В позиційному наступі перспективно виглядали відкривання Вальверде за спиною Бальде.

Барселона ж непогано рухала м'яч в середині поля завдяки розумним відкриванням Де Йонга, а в атаці намагалася перевантажувати оборону суперника – іноді на останній третині поля розташовувалось аж сім каталонців.

Втім, зі створенням моментів у обох команд все було сумно. Після пропущеного голу вболівальників потішили тільки пострілом Рафіньї з правого кута штрафного, який з-під поперечини дістав Куртуа. Господарям особливо сильно заважав Камавінга, але "блаугранас" відповідали уважною грою з Вінісіусом.

Все мало завершитись відходом на перерву за рахунку 1:0, але на 45-й хвилині Барселона відігралась! Гол виявився спонтанним – спочатку Рафінья не зміг замкнути простріл з лівого флангу, а потім Араухо підібрав м'яч і виконав ще один простріл.

Де Йонг скинув його під удар Рафіньї, який заблокували, однак Сержі Роберто підхопив м'яч і бахнув під праву стійку. 1:1!

В цій атаці варто відзначити Араухо. Саме з його підбирання та саме з його передачі закрутилася гольова атака, причому Рональд втік від Вінісіуса. Загалом, можна сказати, що ідеї Хаві з агресивним використанням уругвайця та перевантаженням останньої третини поля виправдали себе – хоча гол і не випливав з характеру тайму.

Важкий старт другого тайму змусив Анчелотті піти ва-банк. Барса ледь не покарала

Другий тайм стартував для Реала тривожно. Вже на 51-й хвилині Рафінья мав замикати навіс Роберто на дальню стійку – Начо вибив сферу в останню мить. На 59-й же господарі виграли підбирання, після чого Лєвандовскі вистрілив з лінії півкола. Рикошетом від Мілітао м'яч пройшов поруч з каркасом. В цей період Барса знову володіла м'ячем 75%.

Реалу була потрібна тільки перемога, тож Карло Анчелотті став ризикувати. На 60-й хвилині він зняв обережного Начо та Крооса, кинувши у бій більш агресивного фулбека Менді та нападника Родріго. Вже на 61-й бразилець закручував м'яч з лінії півкола, але точності йому забракло.

Заміни розкрили гру. На полі почалися гойдалки, у яких Барселона виглядала значно переконливіше – Мадрид могли прибити тричі.

На 67-й хвилині господарі заробили стандарт, після розіграшу якого Бускетс накинув на кут воротарського під удар Лєвандовскі. Поляк "боковими ножицями" пробив над поперечкою!

На 74-й Бальде змістився з флангу в центр і віддав м'яч Рафіньї, а той обігрався з Роберто й пробив у правий нижній. Сейв Куртуа! На 76-й же Лєвандовскі отримав проникний пас від Де Йонга й пробив з розвороту. Поруч зі стійкою!

Фінальний хід Анчелотті – всі в атаку. У Реала майже вийшло, але корону таки довелось віддати

На 76-й хвилині Карло кидає в бій усе, що має. Чуамені, Асенсіо і Себальйос замість Модріча, Вальверде й Камавінги. Карвахаль навіть не повертався в оборону.

Це дозволило переломити хід зустрічі. Барса доволі швидко відкотилась у низький блок, переживши кілька дуже неприємних миттєвостей. Вже на 79-й хвилині Кунде помилився під тиском і дозволив пробити Бензема метрів з 20-ти, але вийшло занадто слабко.

На 81-й же хвилині Реал забив гол! Карвахаль відкрився на правому куті штрафного й викотив пас Асенсіо у центр штрафного, а той підставив ногу й переправив сферу під ліву стійку. Барсу врятував лишень VAR, який помітив сантиметровий (!) офсайд у Марко. Плече, виставлене уперед, вирішило долю епізоду. Взяття воріт не зарахували.

Барселона після невеличкої паузи перевела дух і почала карати Реал контратаками. У Мадрида вже нічого не виходило попереду, а на 90+2-й хвилині "блаугранас" таки довели справу до логічного завершення.

Лєвандовскі п'яткою відпасував на хід Бальде, той увійшов на лівий край штрафного й прострілив на Кесьє, в Франк замкнув. 2:1! Це був не просто переможний гол, а чемпіонський.

Барселона виграла й довела відрив від "бланкос" до 12 очок. В історії цього протистояння ніхто не зміг відіграти відставання навіть у 8 очок, тож каталонців де-факто можна привітатати з першим за чотири роки золотом Ла Ліги.

Гранди нейтралізували один одного в атаці

Матч рухався у руслі, вигідному для Барселони, тож можна констатувати загальну справедливість перемоги Хаві. Тим не менш, заслуговувати на щось – не те саме, що здобути. Якби Реалу пощастило виграти Ель Класіко, то аргументи на користь справедливості тріумфу знайшлися б і у мадридських фанів.

Річ у тому, що Реал, великою мірою, зупинив атаку Барселони. На перший погляд, твердження виглядає абсурдно, адже у каталонців в обох таймах значно вищий xG, а за ударами з меж штрафного 12-4 на їхню користь – втім, диявол криється в деталях. Карло Анчелотті знайшов непогану протидію домінуванню суперника в центрі, опускаючи туди Вальверде (хоча традиційним був хід із опусканням Феде в п'ятірку захисників).

Це надавало більше свободи Бальде, але суттєво обмежувало темп і якість просувань Барселони. Показовою стала кількість єдиноборств у Гаві – їх було 16. Він фолив 4 рази і на ньому фолили 4 рази, що неабияк збивало юнака з рівноваги. Доходило до скандальних епізодів.

Підопічним Хаві залишили м'яч і територію, однак за стартові 60 хвилин господарі провели всього 3 удари з меж карного майданчика. Для вривання всередину "блаугранас" довелося робити 31 передачу – хоча в середньому за сезон їх треба 20. Моменти Барселони випливали не з комбінацій чи структурних провалів Реала, а з кросів, дальніх ударів та високих повернень м'яча. Саме з них і прийшов перший гол у ворота Куртуа.

З іншого боку, варто відзначити контроль перехідних фаз Реала з боку каталонців. Мадрид не зміг провернути те, що вдавалося з Ліверпулем – тоді "вершкові" вміло виходили з-під пресингу й запускали м'яч під ривки Вінісіусу. Вчора Жуніора також залишали у високих позиціях, а він навіть робив ривки у штрафний.

Nacho (6) & Kroos (8) average position in possession in this Clásico.Fixing the isolation issue that Vinícius has both due to the system & lack of attacking threat from LB should be high priority for Real Madrid. This has been a recurrent story of many games for Real this season. pic.twitter.com/2lIML7ZAnc