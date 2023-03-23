В пошуках підсилення у лінії захисту, Барселона звернула свою увагу на правого латераля Монако Вандерсона. У клубі вважають, що 21-річний гравець повністю відповідає стилю команди Хаві.

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Як повідомляє Sport, тренерський штаб та керівництво каталонського клубу спостерігали за прогресом бразильця протягом сезону. Найближчим часом очікується зустріч агентів гравця з представниками Барселони. Це вже не перша спроба залучити Вандерсона до каталонської команди. Влітку "синьо-гранатові" цікавились захисником, але Монако відмовився його продавати, і встановив цінник в розмірі 60 мільйонів євро.

У поточному сезоні в активі Вандерсона три гольові передачі у 22 матчах за монегасків у Лізі 1. Контракт бразильця з Монако розраховано до 2027 року.

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