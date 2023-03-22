Другий поспіль виліт з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу змусив володаря 7 "Золотих м'ячів" задуматись над зміною прописки, хоч до ЧС-2022 він був цілком задоволений становищем у ПСЖ. Ситуацією хоче скористатись Барселона, повідомляє El Nacional.

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Жоан Лапорта особисто прагне повернути Лео, адже не хоче увійти в історію клубу як людина, яка "втратила" аргентинця. Хоч каталонці і мають серйозні фінансові проблеми, вихід знайшовся.

Мессі запропонували дворічний контракт із мінімальною зарплатнею, але з умовою, що увесь дохід від мерчендайзингу, отриманий від його постаті, піде йому у кишеню. У рік сума може сягати близько 200 мільйонів доларів. Відповіді Мессі поки немає, але варто зауважити, що схожим чином "блаугранас" підписували Дані Алвеса.

Нагадаємо, 35-річний чемпіон світу проводить у Парижі другий сезон, який для нього куди успішніший, ніж перший – 18 голів та 17 результативних передач у 32 матчах за ПСЖ.

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