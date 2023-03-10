Проблеми Барселони через "справу Негрейри" можуть перекинутися і на міжнародні змагання.

Каталонці ризикують пропустити наступний сезон єврокубків через порушення норм регламенту УЄФА, інформує Marca.

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Стаття 4 пункту G передбачає, що клуби можуть втратити своє право виступу у Лізі чемпіонів/Європи/конференцій, якщо єврокубкове місце було досягнуте нечесним шляхом. Ситуація Барселони цілком може вписатись у це правило. Каталонців звинувачують у багаторічній "співпраці" з колишнім віце-президентом Комітету арбітрів Іспанії Енрікесом Негрейрою, який забезпечував клубу "правильних" суддів і певні привілеї.

Наразі УЄФА далекий від категоричних висновків. Представники Союзу займаються ретельним вивченням документів у справі Барселони і спочатку дочекаються рішення іспанського правосуддя. Команда Хаві впевнено йде лідером Ла Ліги, явно розраховуючи зіграти у груповому етапі наступної ЛЧ.

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