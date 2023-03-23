Нещодавно УЄФА запросив документи по "справі Негрейри" у прокуратури Барселони, яка подала позов на клуб у справі про можливу корупцію при виплатах колишньому віце-президенту технічного суддівського комітету. Наразі європейська асоціація починає власне розслідування проти каталонської команди. Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

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В УЄФА вважають, що є достатньо аргументів для потенційного недотримання регламенту. Згідно зі статтею 31(4) дисциплінарних правил, інспектори були призначені для проведення розслідування можливого порушення законодавчої бази УЄФА Барселоною.

Раніше повідомлялось, що каталонському клубу загрожує дискваліфікація з Ліги чемпіонів у разі доведення провини.

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Uefa opening investigation on Barcelona about potential violation in the “Negreira case” — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 23, 2023

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