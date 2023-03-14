Батько Мессі вимагає космічні гроші від претендента на Лео – все заради того, щоб обійти Роналду
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі може продовжити кар'єру в Саудівській Аравії.
Перемовини між ПСЖ та оточенням аргентинської зірки просуваються дуже повільно. Обидві сторони не можуть домовитися щодо зарплатні та терміну контракту. Як повідомив журналіст El Chiringuito, Ліонель Мессі може переїхати у Саудівську Аравію, якщо зароблятиме більше, ніж Кріштіану Роналду.
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Стверджується, що батько футболіста Хорхе Мессі вимагав у Аль-Хілаля зарплатню для сина на суму 600 мільйонів євро за два роки. В оточенні Мессі вважають, що вища зарплата, ніж у Роналду, повністю виправдана тим фактом, що аргентинець молодший за португальця на два роки. Раніше повідомлялося, що загальна сума доходів Кріштіану Роналду в Аль-Насрі складе 200 мільйонів євро на рік.
Нещодавно батько Мессі зустрічався з президентом Барселони Жоаном Лапортою, але нічого конкретного вирішено не було. Також на Лео є претенденти в МЛС. У 22 матчах цього сезону Ліги 1 аргентинець забив 13 м'ячів і віддав 13 результативних передач.
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