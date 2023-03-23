Томас Тухель може замінити Юліана Нагельсманна на посаді головного тренера Баварії.

Керівництво Баварії вирішило звільнити головного тренера команди Юліана Нагельсманна. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

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Згідно з джерелом, основним кандидатом на заміну Нагельсманна є екс-тренер Челсі Томас Тухель.

За кілька хвилин Bild повідомив, що Нагельсманн вже звільнений. Офіційного підтвердження відставки тренера поки немає. Пізніше Романо доповнив інсайд, вказавши, що Тухель дійсно стане новим керманичем мюнхенської команди.

За підсумками 25 туру чемпіонату Німеччини Баварія поступилася першим місцем дортмундській Борусії. Мюнхенці програли Байєру з рахунком 1:2.

Нагельсманн очолив Баварію влітку 2021-го, підписавши 5-річний контракт. У першому сезоні під його керівництвом "ротен" стали чемпіонами Німеччини. У кампанії 2022/23 команда йде другою в Бундеслізі, а у чвертьфіналі ЛЧ зіграє проти Манчестер Сіті.

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