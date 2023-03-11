Виліт від мюнхенської Баварії на стадії 1/8 фіналу продовжив жахливу серію невдач Парі Сен-Жермен. Мільярдний проект Катару розбився об чергову скелю. Мессі та Мбаппе виявились безсилими проти організованих німців. Однак французькому гранду не звикати до гучних провалів. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про ще 10 фіаско ПСЖ у Лізі чемпіонів.

Процес важливіший за мрію – Мессі та Рамос не стали панацеєю для ПСЖ від постійної ганьби в Лізі чемпіонів

Сезон 2012/13, чвертьфінал

Усе розпочалося 10 років тому. Вже тоді Париж був нашпигований великими зірками: Златан, Пасторе, Лавессі, Тьягу Сілва, легендарний Бекхем на лаві запасних. Після феєричної перестрілки з Барсою у першому матчі (2:2) доля протистояння вирішувалась на Камп Ноу. Команда Анчелотті отримала фору – Мессі після травми залишився у резерві. Пасторе по перерві вивів ПСЖ вперед, та вихід Лео усе перевернув. Сольний прохід аргентинця завершився голом Педро (1:1). Перший болючий удар по самолюбству шейхів в ЛЧ.

2013/14, чвертьфінал

Після відходу Анчелотті паризький проект довірили легенді збірної Франції Лорану Блану. ПСЖ демонстрував симпатичний футбол і вдруге поспіль пробився до 1/4 фіналу. На шляху "червоно-синіх" опинився Челсі з Жозе Моурінью. Париж впевнено розібрався з "пенсіонерами" у рідних стінах завдяки голам Пасторе, Лавессі та Давіда Луїса (3:1), а ось на Стемфорд Брідж підопічні Блана не вистояли під натиском Демби Ба (0:2). Вирішальний м’яч сенегальський форвард провів на 87-й хвилині.

2014/15, чвертьфінал

Жереб вкотре звів парижан з Барсою. Як і два роки тому, перший матч відбувся у Франції. ПСЖ, ослаблений втратою Тьягу Сілви, нічого не зміг протиставити каталонському тріденте Мессі-Суарес-Неймар. Уругваєць став головним героєм гри, оформивши дубль та виставивши Давіда Луїса посміховиськом (1:3). Матч-відповідь виглядав формальністю, проте Златан подарував надію швидким голом на 15-й хвилині. Зрештою це лише розлютило підопічних Луїса Енріке, тріо MSN відвантажило у ворота Сірігу три м’ячі. У тому сезоні "блаугранас" востаннє виграли Лігу чемпіонів.

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2015/16, чвертьфінал

Третій підхід Блана теж завершився невдачею. ПСЖ домінував проти Манчестер Сіті вдома, але примудрився розписати результативну нічию (2:2). Рятівний для "містян" гол в кінці поєдинку оформив екс-"гірник" Фернандінью. На Етіхаді наставник "червоно-синіх" почав гратися у великого стратега, перейшовши з класичних 4-3-3 на схему з трьома центрбеками. У підсумку Париж провалився в атаці, зазнавши мінімальної поразки (0:1). Долю зустрічі вирішив Кевін Де Брюйне, який відзначався в обох матчах.

2016/17, 1/8 фіналу

Безумовно, найчорніший епізод в єврокубковій історії парижан. Барселона та ПСЖ на чолі з Емері зійшлися в 1/8 фіналу. Каталонці розгромно програли перший поєдинок з рахунком 0:4, але в матчі-відповіді організували дивовижний камбек і вийшли у чвертьфінал. Вже на третій хвилині Суарес відкрив рахунок. Барса створювала момент за моментом. Наприкінці першого тайму Курзава зрізав у власні ворота пас п'ятою від Іньєсти. По перерві драма продовжилася – Мессі реалізував пенальті. ПСЖ забив у відповідь надважливий виїзний гол зусиллями Кавані. Однак, підопічні Луїса Енріке зробили неможливе. Неймар оформив дубль, а Серхі Роберто заштовхав переможний шостий гол на останніх секундах гри (6:1).

2017/18, 1/8 фіналу

Влітку 2017-го ПСЖ несподівано помстився каталонцям за скандальну ремонтаду, переманивши до себе Неймара. Найдорожчий трансфер в історії обійшовся шейхам у 222 млн євро. Проте, ані зірковий бразилець, ані юний новачок Кіліан Мбаппе не зуміли перервати сумну серію невдач. Шейхи були змушені змиритися зі ще одним раннім вильотом з ЛЧ. Париж не впорався з королями турніру – мадридським Реалом. "Бланкос" сповна скористалися відсутністю Нея у першому матчі, здобувши гостьову перемогу 2:1. "Червоно-синіх" поховало вилучення Верратті у середині другого тайму. В Мадриді Неймар та Ко зазнали ще більшої поразки (1:3), хоча й повели в рахунку завдяки влучному удару Рабйо на 33-й хвилині. Дубль Кріштіану та гол Марсело в ендшпілі фактично завершили безславну еру Емері.

2018/19, 1/8 фіналу

ПСЖ без травмованого Неймара знову примудрився розтринькати солідну перевагу та вилетіти на останніх хвилинах. Манчестер Юнайтед став першою командою в історії, що відігралася після домашньої поразки 0:2. Лукаку забив в Парижі вже на 2-й хвилині, проте Бернат швидко зрівняв. Помилка досвідченого Буффона, який відбив м’яча перед собою, дозволила Лукаку оформити дубль ще до перерви. ПСЖ володів ініціативою, однак вже у компенсований час господарів шокував VAR. Рефері призначив одинадцятиметровий за гру рукою Кімпембе. Вирок холоднокровно виконав Маркус Рашфорд на 90+4. МЮ пішов далі – 1:3.

2019/20, фінал

У розпал пандемії, яка поставила спорт на паузу, ПСЖ пробився у свій перший і єдиний фінал Ліги чемпіонів. У плей-офф парижани обіграли Дортмунд, Аталанту та Лейпциг. Утім, вирішальний матч проти Баварії завершився для "червоно-синіх" черговим розчаруванням. У першому таймі команда Тухеля створила декілька якісних моментів, могли відзначатися Неймар і Мбаппе. Мюнхенці відбилися, а після перерви відкрили рахунок завдяки голу вихованця ПСЖ Кінгслі Комана. В кінці гри Нойєр парирував небезпечний постріл Маркіньйоса, ставши головним героєм лісабонського фіналу (1:0).

2020/21, півфінал

З Почеттіно на тренерському містку ПСЖ дістався півфіналу Ліги чемпіонів, вибивши по дорозі Барселону та Баварію. Прагматичні французи підходили до вирішального протистояння з Манчестер Сіті у статусі фаворитів, проте геній Гвардіоли не залишив їм жодних шансів – 1:2 в гостях, 2:0 на Етіхаді. Щоправда, "містяни" не зуміли розвинути успіх, мінімально поступившись у фіналі Челсі.

2021/22, 1/8 фіналу

У літнє міжсезоння ПСЖ розірвав трансферний ринок переходами Мессі і Рамоса. Об’єднавши під одним дахом Неймара, Мбаппе та Лео, парижани сподівалися нарешті покінчити з європейським прокляттям. Але те, що сталося на Бернабеу в 1/8 фіналу, поза межами раціонального. Після домашньої перемоги (1:0) Париж, здавалось, повністю контролював гру і навіть вийшов вперед – відзначився Мбаппе. Однак, по перерві команда Почеттіно посипалась, пропустивши аж тричі. Неймовірний Бензема оформив хет-трик, а ПСЖ попрощався зі ще однією мрією.

Челсі пробив удачу Борусії Д і вийшов в 1/4 Ліги чемпіонів – жахливі сигнали для Мудрика, без якого склався пазл Поттера