Німеччина, Бундесліга, 24-й тур

Баварія – Аугсбург – 5:3

Голи: Канселу, 15, Павар, 19, 35, Сане, 45, Девіс, 74 – Беріша, 2, 60 (п.), Кардона, 90+3

Айнтрахт – Штутгарт – 1:1

Голи: Роде, 55 – Вамангітука, 75

РБ Лейпциг – Борусія М – 3:0

Голи: Вернер, 58, Форсберг, 70 (п.), Гвардіол, 80

Нереалізований пенальті: Плеа, 53 (Борусія М)

Герта – Майнц – 1:1

Голи: Нгакам, 17 (п.) – Ажорк, 57

Шальке – Борусія Д – 2:2

Голи: Бюльтер, 51, Караман, 79 – Шлоттербек, 38, Геррейро, 60

Бохум здобув сенсаційну перемогу над Кельном і покинув зону вильоту

У баварському дербі Аугсбург забив першим. "Фугери" вийшли вперед вже на 2-й хвилині – Беріша після помилки захисників з району одинадцятиметрової позначки влучно пробив повз Зоммера. Проте ще до середини першого тайму мюнхенці зуміли зрівняти і вийти вперед. На перерву ж команди пішли за рахунку 4:1. Після відпочинку Беріша з пенальті оформив дубль, запаливши інтригу, яку незабаром загасив Девіс. Кардона вже у доданий час забив третій гол Айнтрахта, але на більше не вистачило часу. Баварія продовжує лідирувати.

Айнтрахт несподівано втратив очки зі Штутгартом. Перший тайм минув без голів, а по перерві "орли", завдяки пострілу Роде у дев'ятку, вийшли вперед. Гості, попри статус аутсайдера, не поступались супернику як мінімум у бажанні і за 15 хвилин до завершення матчу зуміли зрівняти. Втрата очок опустила Айнтрахт на шосту сходинку, дозволивши відірватись Фрайбургу.

РБ Лейпциг реабілітувався за поразку у минулому турі (від Борусії дортмундської) з Борусією менхенгладбаською. Головні події відбувались по перерві. Спочатку Плеа не реалізував пенальті (голкіпер "биків" вгадав напрям польоту м'яча), а за 5 хвилин "жеребці" пропустили від Вернера. Згодом Форсберг з пенальті свою спробу реалізував, а Гвардіол за 10 хвилин до завершення матчу поставив масну крапку, підсумувавши розгром влучним ударом. РБ Лейпциг наразі третій.

У ще одному матчі Герта розписала нічию з Майнцом. Господарі забили з пенальті ще до середини першого тайму, однак по перерві пропустили у відповідь. Берлінцям вдалось втримати нічию і не дозволити супернику впритул наблизитись до топ-6 Бундесліги.

В останньому матчі дня Борусія Д несподівано втратила очки з Шальке. Найгірша команда Бундесліги пропустила наприкінці першого тайму, однак по перерві зуміла відігратись. Герейро в середині другої сорокап'ятихвилинки знову вивів дортмундців вперед, однак втримати перевагу "джмелям" не вдалось. На останніх хвилинах Баланта взагалі міг стати автором сенсації, якби не сейв Майєра. Втрата очок Борусією дозволила Баварії одноосібно очолити Бундеслігу, відірвавшись на два пункти.

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