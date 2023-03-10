Після розкішної минулорічної кампанії французький нападник скинув оберти, цей рік доволі невдалий для нього – не така висока результативність і аж 7 травм. Якщо до кінця сезону нічого не зміниться, "бланкос" змінять стратегію щодо форвардів, повідомляє Marca.

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Спершу були плани, що Бензема ще мінімум сезон гратиме на високому рівні. Тепер же Мадрид не відкидає спроб підписати Мбаппе. Форвард ПСЖ вже не раз пошкодував, що продовжив співпрацю з парижанами, про що повідомив Реалу ще влітку.

У контракті Кіліана є пункт про продовження співпраці до 2025 року, але він ним не користуватиметься. Про своє рішення він повинен повідомити до 30 червня. Якщо ж Мбаппе захоче перейти влітку в Мадрид, йому доведеться самому вести перемовини з президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаїфі, адже відносини між ним та Реалом розірвані.

Цього сезону Бензема взяв участь у 27 поєдинках (18 голів та 5 асистів), а Мбаппе провів 31 зустріч (30 м'ячів та 8 результативних передач).

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