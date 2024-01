Прімера, 26 тур

Бетіс – Мальорка – 1:0

Гол: Іглесіас, 48

Осасуна – Вільяреал – 0:3

Голи: Чуквуезе, 14, Моралес, 85, 90+3

Реал Сосьєдад – Ельче – 2:0

Гол: Кубо, 48, Мугуруса, 90

Хетафе – Севілья – 2:0

Голи: Ель-Хаддаді, 50, Унал, 90+5

Бетіс вилетів з Ліги Європи, розписав дві нічиї поспіль в чемпіонаті, але залишався у боротьбі за Лігу чемпіонів. В гості приїхав середняк зі своєю слабкою серією – Мальорка набрала всього очко у трьох турах.

Перший тайм виявився нудним і завершився "нулями". Втім, вже в дебюті другої половини Бетісу вдалося вийти вперед. Іглесіас підставив ногу, наче хокейну ключку, під низовий удар Сабалі – м'яч полетів у протилежний від Райковіча кут. Борха з 12 голами наздогнав велику групу гравців, які йдуть за Лєвандовскі (15) у перегонах бомбардирів.

Атака Мальорки залишалася безнадійною до фінального свистка, награвши на жалюгідні 0,19 xG. Бетіс порівнявся з Сосьєдадом (четвертою командою Ла Ліги), а острів'яни тримаються в середині таблиці (11-та сходинка).

Рівність Бетіса й Сосьєдада за очками тривала недовго. Баски вдома здобули перемогу над аутсайдером – Ельче. Гості не створили жодних проблем для воріт Реміро, завдавши 4 удари на 0,11 xG, однак підопічні Іманола Альгуасіла знову продемонстрували свою вразливість у атаці. 11 ударів по воротах на 1,25 xG перетворити у гол до перерви не "чуріурдін" не змогли.

Відкрити рахунок вдалося лишень на початку другого тайму – Сілва розрізав оборону пасом на Кубо, а той з лівого краю штрафного поцілив під дальню стійку. Це був 4-й асист Давіда в Ла Лізі в 2023 році, що є найвищим показником іспанського чемпіонату на даному відрізку (стільки ж асистував Чуквуезе з Вільяреала). Трохи згодом Давід міг і сам забити, але хавбек влучив у каркас.

Загалом, по перерві Реал Сосьєдад суттєво зменшив активність у атаці, однак Ельче це не допомогло. Зрештою, на 90-й хвилині Мугуруса встановив остаточний рахунок – 2:0. Підопічні Іманола Альгуасіла перервали 4-матчеву безвиграшну серію в Ла Лізі й зберегли відрив від п'ятої позиції у три очки.

Вільяреал у паралельному матчі переграв Осасуну. Зробити це було непросто – команди йшли практично на рівних за кількістю ударів, явних гольових нагод та очікуваними голами. Памплонцям дещо не пощастило, адже на старті зустрічі Торро міг відкривати рахунок. Він влучив у стійку, а всього за чотири хвилини Чуквукезе вивів "жовту субмарину" вперед.

Це було вже 22 залучення Самуеля до взяття воріт у поточному сезоні (11 голів, 11 асистів). Серед футболістів Ла Ліги більший показник мають тільки Лєвандовскі, Бензема та Вінісіус.

22 - Top 5 LaLiga players with most goal involvements in 2022/23 in all competitions:



31 - Robert Lewandowski (25 goals, 6 assists).

29 - Vinícius Jr (19, 10)

24 - Karim Benzema (19, 5)

22 - SAMUEL CHUKWUEZE (11, 11)

20 - Antoine Griezmann (10, 10)



Eagle. pic.twitter.com/QTM62d7uUy