Неділя в чемпіонаті Іспанії дарувала не тільки Класіко. Звіт про інші 4 матчі читайте на "Футбол 24".

Прімера, 26 тур

Бетіс – Мальорка – 1:0

Гол: Іглесіас, 48

Осасуна – Вільяреал – 0:3

Голи: Чуквуезе, 14, Моралес, 85, 90+3

Реал Сосьєдад – Ельче – 2:0

Гол: Кубо, 48, Мугуруса, 90

Хетафе – Севілья – 2:0

Голи: Ель-Хаддаді, 50, Унал, 90+5

Бетіс вилетів з Ліги Європи, розписав дві нічиї поспіль в чемпіонаті, але залишався у боротьбі за Лігу чемпіонів. В гості приїхав середняк зі своєю слабкою серією – Мальорка набрала всього очко у трьох турах.

Перший тайм виявився нудним і завершився "нулями". Втім, вже в дебюті другої половини Бетісу вдалося вийти вперед. Іглесіас підставив ногу, наче хокейну ключку, під низовий удар Сабалі – м'яч полетів у протилежний від Райковіча кут. Борха з 12 голами наздогнав велику групу гравців, які йдуть за Лєвандовскі (15) у перегонах бомбардирів.

Атака Мальорки залишалася безнадійною до фінального свистка, награвши на жалюгідні 0,19 xG. Бетіс порівнявся з Сосьєдадом (четвертою командою Ла Ліги), а острів'яни тримаються в середині таблиці (11-та сходинка).

Рівність Бетіса й Сосьєдада за очками тривала недовго. Баски вдома здобули перемогу над аутсайдером – Ельче. Гості не створили жодних проблем для воріт Реміро, завдавши 4 удари на 0,11 xG, однак підопічні Іманола Альгуасіла знову продемонстрували свою вразливість у атаці. 11 ударів по воротах на 1,25 xG перетворити у гол до перерви не "чуріурдін" не змогли.

Відкрити рахунок вдалося лишень на початку другого тайму – Сілва розрізав оборону пасом на Кубо, а той з лівого краю штрафного поцілив під дальню стійку. Це був 4-й асист Давіда в Ла Лізі в 2023 році, що є найвищим показником іспанського чемпіонату на даному відрізку (стільки ж асистував Чуквуезе з Вільяреала). Трохи згодом Давід міг і сам забити, але хавбек влучив у каркас.

Загалом, по перерві Реал Сосьєдад суттєво зменшив активність у атаці, однак Ельче це не допомогло. Зрештою, на 90-й хвилині Мугуруса встановив остаточний рахунок – 2:0. Підопічні Іманола Альгуасіла перервали 4-матчеву безвиграшну серію в Ла Лізі й зберегли відрив від п'ятої позиції у три очки.

Вільяреал у паралельному матчі переграв Осасуну. Зробити це було непросто – команди йшли практично на рівних за кількістю ударів, явних гольових нагод та очікуваними голами. Памплонцям дещо не пощастило, адже на старті зустрічі Торро міг відкривати рахунок. Він влучив у стійку, а всього за чотири хвилини Чуквукезе вивів "жовту субмарину" вперед.

Це було вже 22 залучення Самуеля до взяття воріт у поточному сезоні (11 голів, 11 асистів). Серед футболістів Ла Ліги більший показник мають тільки Лєвандовскі, Бензема та Вінісіус.

22 - Top 5 LaLiga players with most goal involvements in 2022/23 in all competitions:



31 - Robert Lewandowski (25 goals, 6 assists).

29 - Vinícius Jr (19, 10)

24 - Karim Benzema (19, 5)

22 - SAMUEL CHUKWUEZE (11, 11)

20 - Antoine Griezmann (10, 10)



Eagle. pic.twitter.com/QTM62d7uUy — OptaJose (@OptaJose) March 19, 2023

Другий тайм виявився таким же рівним, як і перший, однак Осасуна знову не реалізувала свої моменти. Проти господарів, зокрема, знову зіграла стійка.

Вільяреал же добив господарів дублем Моралеса наприкінці зустрічі. Таким чином, Хосе Луїс у віці 35 років і 239 днів став найбільш віковим автором дубля Вільяреала в історії Ла Ліги. Фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу "підводників".

Левантійці залишились шостими, відірвавшись на п'ять очок від сьомої позиції й відстаючи від п'ятої на чотири. Памплонці залишились дев'ятими.

Поки Реал готувався до вирішальної битви на Камп Ноу, оборону столиці тримав Хетафе. На Колосеум Альфонсо Перес підопічні Кіке Санчес Флореса приймали Севілью – зустріч мала величезне значення, адже колективи борються за виживання в Ла Лізі. Перший тайм повністю відповідав статусу аутсайдерського болота, адже вболівальники побачили всього 7 ударів (4-3 на користь господарів)

Єдиний реальний момент у цей період створив Хетафе, який міг забивати у атаці з вриванням Ель-Хаддаді на лівий край штрафного.

За чотири хвилини по перерві саме марокканець відкриє рахунок – Мунір пробив у майже порожні ворота після вривання й вдалого пасу Майораля. Втім, всього за кілька хвилин андалусійці могли відігратись завдяки бісіклеті Окампоса (трішки забракло точності), а на 67-й хвилині Ен-Несірі спіймав навіс на лінію воротарського. І запустив м'яч у небо!

Зрештою, у компенсований час марнотратство андалусійців було покаране голом Унала. 2:0! Хетафе святкує перемогу й покидає зону вильоту, а Севілья залишається всього у двох очках від неї.

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