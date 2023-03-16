Наставник юнацької команди України Сергій Нагорняк визначився з переліком гравців, які поборються за вихід на чемпіонат Європи.

У неділю, 19 березня, збірна України U-19 розпочне підготовчий збір до поєдинків елітного раунду кваліфікації Євро-2023. Тренерський штаб викликав до команди 20 футболістів, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Впадає у вічі відсутність у заявці півзахисника Брентфорда Єгора Ярмолюка, який у попередньому раунді відзначався голами у воротах Косова та Швеції.

Воротарі: Юрій-Володимир Герета (Рух), Денис Барченко (Шахтар).

Захисники: Андрій Булеза (Минай), Олександр Роспутько (Шахтар), Артем Бенедюк (Динамо), Віталій Холод, Богдан Слюбик, Андрій Кітела (усі – Рух), Данило Удод (Аль-Айн).

Півзахисники: Іван Лосенко, Олег Пушкарьов, Олександр Ющенко, Антон Глущенко (усі – Шахтар), Антон Царенко (Динамо), Кирило Сігєєв (Олександрія), Дмитро Черниш (Ворскла), Іван Варфоломєєв (Слован), Володимир Харабара (Нюрнберг), Микита Александров (Рівас Мадрид).

Нападник: Ігор Горбач (Динамо).

Нагадаємо, підопічні Сергія Нагорняка проведуть матчі кваліфікації проти однолітків з Люксембургу (22 березня), Данії (25 березня) та господарів відбіркового турніру іспанців (28 березня). Путівку на чемпіонат Європи, який відбуватиметься з 3-го до 16 липня на Мальті, отримає лише переможець квартету.

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