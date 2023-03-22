"Над пропозицією не довго думав. Треба було порадитися з дружиною та президентом Вікторії. Ми поговорили і я з радістю прийняв пропозицію. Мене зрозуміла і жінка, і президент, і родина.

Львів оголосив про призначення старого-нового наставника

Радий повернутися до Львова. Це місце, яке я люблю, де я став футболістом. Де випав шанс заявити про себе як про тренера. Дуже радий. Довго не думав, але етичні моменти всі залагодив.

Чи стежив я за виступами команди? Сильно не стежив. Але наживо дивився матч із Зорею у Києві. Враження від команди було непогане", – сказав Безсмертний у коментарі прес-службі "містян".

Нагадаємо, 54-річний фахівець замінив на посаді головного тренера Львова Олега Дулуба, якого було відправлено у відставку за незадовільні результати команди. До приходу у Львів Безсмертний тренував Вікторію, яка готувалась повернутися у професіональний футбол після пропуску сезону.

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